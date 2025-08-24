Divisas / LMND
LMND: Lemonade Inc
55.80 USD 1.52 (2.65%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LMND de hoy ha cambiado un -2.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 55.50, mientras que el máximo ha alcanzado 58.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lemonade Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LMND News
- Piper Sandler eleva precio objetivo de Lemonade a $60 desde $55
- Piper Sandler eleva el precio objetivo de las acciones de Lemonade a 60 dólares desde 55
- Radian Group Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Tesla, Robo.ai, Rambus, Telesat And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), Angel Studios (NYSE:ANGX)
- Beat the Market the Zacks Way: CommScope, Micron, Oracle in Focus
- 1 Reason Lemonade (LMND) Is One of the Best Financial Stocks You Can Buy Today
- 3 No-Brainer Fintech Growth Stocks to Buy With $2,000 Right Now
- EVER Rallies 16.3% YTD, Trades at Premium: Should You Buy the Stock?
- Does Technology Power Heritage's Competitive Edge in Insurance?
- Does Technology Power Root's Competitive Edge in Insurance?
- Investment Income: Is it a Strategic Growth Lever for ROOT?
- 2 AI Stocks That Could 10X Your Money
- Bixby, Lemonade CFO, sells $146k in LMND stock
- Lemonade’s chief insurance officer Peters sells $136k in shares
- Lemonade’s chief business officer Prosor sells $14k in stock
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Lemonade: The Hidden Gem Of InsurTech (NYSE:LMND)
- How Lemonade Stock Surged 40% Last Month
- ROOT Loses 33% in 3 Months, Trades at a Premium: How to Play the Stock
- 1 Reason Every Investor Should Know About Lemonade (LMND)
- Buy and Hold: 3 Soaring Growth Stocks Built for the Long Haul
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Where Will Lemonade Stock Be in 5 Years?
Rango diario
55.50 58.80
Rango anual
15.27 60.41
