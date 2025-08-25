Währungen / LMND
LMND: Lemonade Inc
57.33 USD 1.53 (2.74%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LMND hat sich für heute um 2.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.61 bis zu einem Hoch von 58.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lemonade Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
55.61 58.23
Jahresspanne
15.27 60.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 55.80
- Eröffnung
- 56.37
- Bid
- 57.33
- Ask
- 57.63
- Tief
- 55.61
- Hoch
- 58.23
- Volumen
- 3.567 K
- Tagesänderung
- 2.74%
- Monatsänderung
- 11.19%
- 6-Monatsänderung
- 82.41%
- Jahresänderung
- 248.09%
