KurseKategorien
Währungen / LMND
Zurück zum Aktien

LMND: Lemonade Inc

57.33 USD 1.53 (2.74%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LMND hat sich für heute um 2.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.61 bis zu einem Hoch von 58.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lemonade Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LMND News

Tagesspanne
55.61 58.23
Jahresspanne
15.27 60.41
Vorheriger Schlusskurs
55.80
Eröffnung
56.37
Bid
57.33
Ask
57.63
Tief
55.61
Hoch
58.23
Volumen
3.567 K
Tagesänderung
2.74%
Monatsänderung
11.19%
6-Monatsänderung
82.41%
Jahresänderung
248.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K