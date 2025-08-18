КотировкиРазделы
Валюты / LMND
LMND: Lemonade Inc

57.32 USD 0.61 (1.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LMND за сегодня изменился на 1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.13, а максимальная — 57.83.

Дневной диапазон
55.13 57.83
Годовой диапазон
15.27 60.41
Предыдущее закрытие
56.71
Open
56.73
Bid
57.32
Ask
57.62
Low
55.13
High
57.83
Объем
3.809 K
Дневное изменение
1.08%
Месячное изменение
11.17%
6-месячное изменение
82.37%
Годовое изменение
248.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.