LMND: Lemonade Inc
57.32 USD 0.61 (1.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LMND за сегодня изменился на 1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.13, а максимальная — 57.83.
Следите за динамикой Lemonade Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
55.13 57.83
Годовой диапазон
15.27 60.41
- Предыдущее закрытие
- 56.71
- Open
- 56.73
- Bid
- 57.32
- Ask
- 57.62
- Low
- 55.13
- High
- 57.83
- Объем
- 3.809 K
- Дневное изменение
- 1.08%
- Месячное изменение
- 11.17%
- 6-месячное изменение
- 82.37%
- Годовое изменение
- 248.03%
