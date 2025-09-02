CotationsSections
Devises / LMND
Retour à Actions

LMND: Lemonade Inc

60.95 USD 3.62 (6.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LMND a changé de 6.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.14 et à un maximum de 61.82.

Suivez la dynamique Lemonade Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LMND Nouvelles

Range quotidien
57.14 61.82
Range Annuel
15.27 61.82
Clôture Précédente
57.33
Ouverture
57.35
Bid
60.95
Ask
61.25
Plus Bas
57.14
Plus Haut
61.82
Volume
5.490 K
Changement quotidien
6.31%
Changement Mensuel
18.21%
Changement à 6 Mois
93.92%
Changement Annuel
270.07%
20 septembre, samedi