Dövizler / LIXT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LIXT: Lixte Biotechnology Holdings Inc
5.45 USD 0.03 (0.55%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LIXT fiyatı bugün 0.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.12 ve Yüksek fiyatı olarak 5.60 aralığında işlem gördü.
Lixte Biotechnology Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIXT haberleri
- Lixte Biotechnology liderliğini yeniliyor ve varlıklarını çeşitlendiriyor
- BOCA RATON - Lixte Biotechnology refreshes leadership and diversifies assets
- LIXTE Biotechnology announces leadership changes and $5 million funding
- LIXTE Biotechnology adopts cryptocurrency treasury policy
- Lixte Biotechnology raises $1.5 million in registered direct offering
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Dow Jumps Over 200 Points; US Nonfarm Payrolls Beat Estimates - Global Interactive (NASDAQ:GITS), Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO)
- Lixte Biotechnology secures $5 million in private placement
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Günlük aralık
5.12 5.60
Yıllık aralık
0.64 6.26
- Önceki kapanış
- 5.42
- Açılış
- 5.43
- Satış
- 5.45
- Alış
- 5.75
- Düşük
- 5.12
- Yüksek
- 5.60
- Hacim
- 168
- Günlük değişim
- 0.55%
- Aylık değişim
- 28.84%
- 6 aylık değişim
- 354.17%
- Yıllık değişim
- 176.65%
21 Eylül, Pazar