Valute / LIXT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LIXT: Lixte Biotechnology Holdings Inc
5.45 USD 0.03 (0.55%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LIXT ha avuto una variazione del 0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.12 e ad un massimo di 5.60.
Segui le dinamiche di Lixte Biotechnology Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIXT News
- Lixte Biotechnology rinnova la leadership e diversifica gli asset
- BOCA RATON - Lixte Biotechnology refreshes leadership and diversifies assets
- LIXTE Biotechnology announces leadership changes and $5 million funding
- LIXTE Biotechnology annuncia cambiamenti nella leadership e finanziamento di 5 milioni
- LIXTE Biotechnology adopts cryptocurrency treasury policy
- Lixte Biotechnology raises $1.5 million in registered direct offering
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Dow Jumps Over 200 Points; US Nonfarm Payrolls Beat Estimates - Global Interactive (NASDAQ:GITS), Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO)
- Lixte Biotechnology secures $5 million in private placement
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Intervallo Giornaliero
5.12 5.60
Intervallo Annuale
0.64 6.26
- Chiusura Precedente
- 5.42
- Apertura
- 5.43
- Bid
- 5.45
- Ask
- 5.75
- Minimo
- 5.12
- Massimo
- 5.60
- Volume
- 168
- Variazione giornaliera
- 0.55%
- Variazione Mensile
- 28.84%
- Variazione Semestrale
- 354.17%
- Variazione Annuale
- 176.65%
21 settembre, domenica