LIXT: Lixte Biotechnology Holdings Inc
5.42 USD 0.21 (3.73%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LIXT para hoje mudou para -3.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.42 e o mais alto foi 5.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Lixte Biotechnology Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIXT Notícias
- Lixte Biotechnology renova liderança e diversifica ativos
- BOCA RATON - Lixte Biotechnology refreshes leadership and diversifies assets
- LIXTE Biotechnology announces leadership changes and $5 million funding
- LIXTE Biotechnology adopts cryptocurrency treasury policy
- Lixte Biotechnology raises $1.5 million in registered direct offering
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Dow Jumps Over 200 Points; US Nonfarm Payrolls Beat Estimates - Global Interactive (NASDAQ:GITS), Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO)
- Lixte Biotechnology secures $5 million in private placement
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Faixa diária
5.42 5.68
Faixa anual
0.64 6.26
- Fechamento anterior
- 5.63
- Open
- 5.60
- Bid
- 5.42
- Ask
- 5.72
- Low
- 5.42
- High
- 5.68
- Volume
- 125
- Mudança diária
- -3.73%
- Mudança mensal
- 28.13%
- Mudança de 6 meses
- 351.67%
- Mudança anual
- 175.13%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh