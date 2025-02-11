Währungen / LIXT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LIXT: Lixte Biotechnology Holdings Inc
5.29 USD 0.13 (2.40%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LIXT hat sich für heute um -2.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.28 bis zu einem Hoch von 5.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lixte Biotechnology Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIXT News
- Lixte Biotechnology: Führungswechsel und strategische Neuausrichtung nach Kursrallye
- BOCA RATON - Lixte Biotechnology refreshes leadership and diversifies assets
- LIXTE Biotechnology announces leadership changes and $5 million funding
- LIXTE Biotechnology adopts cryptocurrency treasury policy
- Lixte Biotechnology raises $1.5 million in registered direct offering
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Dow Jumps Over 200 Points; US Nonfarm Payrolls Beat Estimates - Global Interactive (NASDAQ:GITS), Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO)
- Lixte Biotechnology secures $5 million in private placement
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Tagesspanne
5.28 5.60
Jahresspanne
0.64 6.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.42
- Eröffnung
- 5.43
- Bid
- 5.29
- Ask
- 5.59
- Tief
- 5.28
- Hoch
- 5.60
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- -2.40%
- Monatsänderung
- 25.06%
- 6-Monatsänderung
- 340.83%
- Jahresänderung
- 168.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K