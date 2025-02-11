通貨 / LIXT
LIXT: Lixte Biotechnology Holdings Inc
5.42 USD 0.21 (3.73%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LIXTの今日の為替レートは、-3.73%変化しました。日中、通貨は1あたり5.42の安値と5.68の高値で取引されました。
Lixte Biotechnology Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LIXT News
- ボカラトン - リクステ・バイオテクノロジー、経営陣刷新と資産多様化を実施
- BOCA RATON - Lixte Biotechnology refreshes leadership and diversifies assets
- リクステ・バイオテクノロジー、経営陣の変更と500万ドルの資金調達を発表
- LIXTE Biotechnology announces leadership changes and $5 million funding
- LIXTE Biotechnology adopts cryptocurrency treasury policy
- Lixte Biotechnology raises $1.5 million in registered direct offering
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Dow Jumps Over 200 Points; US Nonfarm Payrolls Beat Estimates - Global Interactive (NASDAQ:GITS), Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO)
- Lixte Biotechnology secures $5 million in private placement
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
1日のレンジ
5.42 5.68
1年のレンジ
0.64 6.26
- 以前の終値
- 5.63
- 始値
- 5.60
- 買値
- 5.42
- 買値
- 5.72
- 安値
- 5.42
- 高値
- 5.68
- 出来高
- 125
- 1日の変化
- -3.73%
- 1ヶ月の変化
- 28.13%
- 6ヶ月の変化
- 351.67%
- 1年の変化
- 175.13%
