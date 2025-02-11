货币 / LIXT
LIXT: Lixte Biotechnology Holdings Inc
5.63 USD 0.00 (0.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LIXT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点5.54和高点5.83进行交易。
关注Lixte Biotechnology Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LIXT新闻
- Lixte生物科技更新领导层并多元化资产
- BOCA RATON - Lixte Biotechnology refreshes leadership and diversifies assets
- LIXTE Biotechnology announces leadership changes and $5 million funding
- LIXTE Biotechnology adopts cryptocurrency treasury policy
- Lixte Biotechnology raises $1.5 million in registered direct offering
- Lixte Biotechnology secures $5 million in private placement
日范围
5.54 5.83
年范围
0.64 6.26
- 前一天收盘价
- 5.63
- 开盘价
- 5.54
- 卖价
- 5.63
- 买价
- 5.93
- 最低价
- 5.54
- 最高价
- 5.83
- 交易量
- 105
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 33.10%
- 6个月变化
- 369.17%
- 年变化
- 185.79%
