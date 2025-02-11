Devises / LIXT
LIXT: Lixte Biotechnology Holdings Inc
5.45 USD 0.03 (0.55%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LIXT a changé de 0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.12 et à un maximum de 5.60.
Suivez la dynamique Lixte Biotechnology Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LIXT Nouvelles
- Lixte Biotechnology renouvelle sa direction et diversifie ses actifs
- LIXTE Biotechnology announces leadership changes and $5 million funding
- LIXTE Biotechnology adopts cryptocurrency treasury policy
- Lixte Biotechnology raises $1.5 million in registered direct offering
- Lixte Biotechnology secures $5 million in private placement
Range quotidien
5.12 5.60
Range Annuel
0.64 6.26
- Clôture Précédente
- 5.42
- Ouverture
- 5.43
- Bid
- 5.45
- Ask
- 5.75
- Plus Bas
- 5.12
- Plus Haut
- 5.60
- Volume
- 168
- Changement quotidien
- 0.55%
- Changement Mensuel
- 28.84%
- Changement à 6 Mois
- 354.17%
- Changement Annuel
- 176.65%
20 septembre, samedi