LIXT: Lixte Biotechnology Holdings Inc
5.63 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LIXT de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.54, mientras que el máximo ha alcanzado 5.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lixte Biotechnology Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LIXT News
- Lixte Biotechnology renueva liderazgo y diversifica activos
- BOCA RATON - Lixte Biotechnology refreshes leadership and diversifies assets
- LIXTE Biotechnology announces leadership changes and $5 million funding
- LIXTE Biotechnology adopts cryptocurrency treasury policy
- Lixte Biotechnology raises $1.5 million in registered direct offering
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Dow Jumps Over 200 Points; US Nonfarm Payrolls Beat Estimates - Global Interactive (NASDAQ:GITS), Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO)
- Lixte Biotechnology secures $5 million in private placement
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Rango diario
5.54 5.83
Rango anual
0.64 6.26
- Cierres anteriores
- 5.63
- Open
- 5.54
- Bid
- 5.63
- Ask
- 5.93
- Low
- 5.54
- High
- 5.83
- Volumen
- 111
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 33.10%
- Cambio a 6 meses
- 369.17%
- Cambio anual
- 185.79%
