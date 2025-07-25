Dövizler / LIDR
LIDR: AEye Inc - Class A
2.66 USD 0.05 (1.85%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LIDR fiyatı bugün -1.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.65 ve Yüksek fiyatı olarak 2.81 aralığında işlem gördü.
AEye Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIDR haberleri
- Kingswood Capital initiates Aeye stock with Buy rating, $6 price target
- Aeye (LIDR) director Dussan sells $90k in shares
- AEye director Dussan sells $552 in shares
- AEye partners with Flasheye to enhance lidar perception capabilities
- AEye stock surges after strategic partnership with Blue-Band
- AEye partners with Blue-Band to enhance traffic systems with lidar tech
- AEye partners with Black Sesame to develop rail safety system in China
- AEye (LIDR) Q2 Loss Narrows 61%
- AEye (LIDR) Stock Falters Despite Upbeat Q2 Business Developments - AEye (NASDAQ:LIDR)
- AEye, Inc. (LIDR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AEye Q2 2025 slides: strategic wins overshadowed by widening losses
- Earnings call transcript: Aeye Inc Q2 2025 sees stock surge post-earnings
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- AEye regains Nasdaq compliance as share price stays above $1
- Ouster: Strong Lidar Sector Signals (NASDAQ:OUST)
- AEye stock surges after launching OPTIS AI-powered lidar solution
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- AEye updates at-the-market equity program to allow up to $23.7 million in share sales
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- AEye Stock (LIDR) Rockets 150% on Nvidia Integration - TipRanks.com
Günlük aralık
2.65 2.81
Yıllık aralık
0.49 6.44
- Önceki kapanış
- 2.71
- Açılış
- 2.72
- Satış
- 2.66
- Alış
- 2.96
- Düşük
- 2.65
- Yüksek
- 2.81
- Hacim
- 2.519 K
- Günlük değişim
- -1.85%
- Aylık değişim
- -1.85%
- 6 aylık değişim
- 358.62%
- Yıllık değişim
- 133.33%
21 Eylül, Pazar