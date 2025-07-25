Devises / LIDR
LIDR: AEye Inc - Class A
2.66 USD 0.05 (1.85%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LIDR a changé de -1.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.65 et à un maximum de 2.81.
Suivez la dynamique AEye Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LIDR Nouvelles
- Kingswood Capital initie la couverture d’Aeye avec une recommandation d’achat et un objectif de 6€
- Le directeur d’Aeye (LIDR) Dussan vend des actions pour 90.000€
- Le directeur d’AEye, Dussan, vend des actions pour 552€
- AEye partners with Flasheye to enhance lidar perception capabilities
- AEye stock surges after strategic partnership with Blue-Band
- AEye partners with Blue-Band to enhance traffic systems with lidar tech
- AEye partners with Black Sesame to develop rail safety system in China
- AEye (LIDR) Q2 Loss Narrows 61%
- AEye (LIDR) Stock Falters Despite Upbeat Q2 Business Developments - AEye (NASDAQ:LIDR)
- AEye, Inc. (LIDR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AEye Q2 2025 slides: strategic wins overshadowed by widening losses
- Earnings call transcript: Aeye Inc Q2 2025 sees stock surge post-earnings
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- AEye regains Nasdaq compliance as share price stays above $1
- Ouster: Strong Lidar Sector Signals (NASDAQ:OUST)
- AEye stock surges after launching OPTIS AI-powered lidar solution
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- AEye updates at-the-market equity program to allow up to $23.7 million in share sales
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- AEye Stock (LIDR) Rockets 150% on Nvidia Integration - TipRanks.com
Range quotidien
2.65 2.81
Range Annuel
0.49 6.44
- Clôture Précédente
- 2.71
- Ouverture
- 2.72
- Bid
- 2.66
- Ask
- 2.96
- Plus Bas
- 2.65
- Plus Haut
- 2.81
- Volume
- 2.519 K
- Changement quotidien
- -1.85%
- Changement Mensuel
- -1.85%
- Changement à 6 Mois
- 358.62%
- Changement Annuel
- 133.33%
20 septembre, samedi