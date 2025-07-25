Moedas / LIDR
LIDR: AEye Inc - Class A
2.71 USD 0.14 (5.45%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LIDR para hoje mudou para 5.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.60 e o mais alto foi 2.73.
Veja a dinâmica do par de moedas AEye Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LIDR Notícias
- Kingswood Capital inicia cobertura da Aeye com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 6
- Kingswood Capital initiates Aeye stock with Buy rating, $6 price target
- Diretor da Aeye (LIDR) vende ações no valor de US$ 90 mil
- Aeye (LIDR) director Dussan sells $90k in shares
- Diretor da AEye, Dussan vende ações no valor de US$ 552
- AEye director Dussan sells $552 in shares
- AEye partners with Flasheye to enhance lidar perception capabilities
- AEye stock surges after strategic partnership with Blue-Band
- AEye partners with Blue-Band to enhance traffic systems with lidar tech
- AEye partners with Black Sesame to develop rail safety system in China
- AEye (LIDR) Q2 Loss Narrows 61%
- AEye (LIDR) Stock Falters Despite Upbeat Q2 Business Developments - AEye (NASDAQ:LIDR)
- AEye, Inc. (LIDR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AEye Q2 2025 slides: strategic wins overshadowed by widening losses
- Earnings call transcript: Aeye Inc Q2 2025 sees stock surge post-earnings
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- AEye regains Nasdaq compliance as share price stays above $1
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- Ouster: Strong Lidar Sector Signals (NASDAQ:OUST)
- AEye stock surges after launching OPTIS AI-powered lidar solution
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- AEye updates at-the-market equity program to allow up to $23.7 million in share sales
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- AEye Stock (LIDR) Rockets 150% on Nvidia Integration - TipRanks.com
Faixa diária
2.60 2.73
Faixa anual
0.49 6.44
- Fechamento anterior
- 2.57
- Open
- 2.60
- Bid
- 2.71
- Ask
- 3.01
- Low
- 2.60
- High
- 2.73
- Volume
- 2.295 K
- Mudança diária
- 5.45%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 367.24%
- Mudança anual
- 137.72%
