통화 / LIDR
LIDR: AEye Inc - Class A
2.66 USD 0.05 (1.85%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LIDR 환율이 오늘 -1.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.65이고 고가는 2.81이었습니다.
AEye Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIDR News
- 킹스우드 캐피털, 에이아이 주식에 ’매수’ 등급 제시, 목표가 6달러
- AEye (LIDR) 이사 Dussan, 9만 달러 상당 주식 매도
- AEye 이사 Dussan, 552달러 상당 주식 매도
- AEye partners with Flasheye to enhance lidar perception capabilities
- AEye stock surges after strategic partnership with Blue-Band
- AEye partners with Blue-Band to enhance traffic systems with lidar tech
- AEye partners with Black Sesame to develop rail safety system in China
- AEye (LIDR) Q2 Loss Narrows 61%
- AEye (LIDR) Stock Falters Despite Upbeat Q2 Business Developments - AEye (NASDAQ:LIDR)
- AEye, Inc. (LIDR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AEye Q2 2025 slides: strategic wins overshadowed by widening losses
- Earnings call transcript: Aeye Inc Q2 2025 sees stock surge post-earnings
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- AEye regains Nasdaq compliance as share price stays above $1
- Ouster: Strong Lidar Sector Signals (NASDAQ:OUST)
- AEye stock surges after launching OPTIS AI-powered lidar solution
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- AEye updates at-the-market equity program to allow up to $23.7 million in share sales
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- AEye Stock (LIDR) Rockets 150% on Nvidia Integration - TipRanks.com
일일 변동 비율
2.65 2.81
년간 변동
0.49 6.44
- 이전 종가
- 2.71
- 시가
- 2.72
- Bid
- 2.66
- Ask
- 2.96
- 저가
- 2.65
- 고가
- 2.81
- 볼륨
- 2.519 K
- 일일 변동
- -1.85%
- 월 변동
- -1.85%
- 6개월 변동
- 358.62%
- 년간 변동율
- 133.33%
20 9월, 토요일