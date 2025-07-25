クォートセクション
通貨 / LIDR
株に戻る

LIDR: AEye Inc - Class A

2.71 USD 0.14 (5.45%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LIDRの今日の為替レートは、5.45%変化しました。日中、通貨は1あたり2.60の安値と2.73の高値で取引されました。

AEye Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LIDR News

1日のレンジ
2.60 2.73
1年のレンジ
0.49 6.44
以前の終値
2.57
始値
2.60
買値
2.71
買値
3.01
安値
2.60
高値
2.73
出来高
2.295 K
1日の変化
5.45%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
367.24%
1年の変化
137.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K