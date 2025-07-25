通貨 / LIDR
LIDR: AEye Inc - Class A
2.71 USD 0.14 (5.45%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LIDRの今日の為替レートは、5.45%変化しました。日中、通貨は1あたり2.60の安値と2.73の高値で取引されました。
AEye Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIDR News
- キングスウッド・キャピタル、Aeye株を「買い」で開始、目標価格6ドル
- Aeye（LIDR）取締役ダッサン氏、9万ドル相当の株式を売却
- AEye取締役のDussan氏、552ドル相当の株式を売却
- AEye partners with Flasheye to enhance lidar perception capabilities
- AEye stock surges after strategic partnership with Blue-Band
- AEye partners with Blue-Band to enhance traffic systems with lidar tech
- AEye partners with Black Sesame to develop rail safety system in China
- AEye (LIDR) Q2 Loss Narrows 61%
- AEye (LIDR) Stock Falters Despite Upbeat Q2 Business Developments - AEye (NASDAQ:LIDR)
- AEye, Inc. (LIDR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AEye Q2 2025 slides: strategic wins overshadowed by widening losses
- Earnings call transcript: Aeye Inc Q2 2025 sees stock surge post-earnings
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- AEye regains Nasdaq compliance as share price stays above $1
- Ouster: Strong Lidar Sector Signals (NASDAQ:OUST)
- AEye stock surges after launching OPTIS AI-powered lidar solution
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- AEye updates at-the-market equity program to allow up to $23.7 million in share sales
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- AEye Stock (LIDR) Rockets 150% on Nvidia Integration - TipRanks.com
1日のレンジ
2.60 2.73
1年のレンジ
0.49 6.44
- 以前の終値
- 2.57
- 始値
- 2.60
- 買値
- 2.71
- 買値
- 3.01
- 安値
- 2.60
- 高値
- 2.73
- 出来高
- 2.295 K
- 1日の変化
- 5.45%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 367.24%
- 1年の変化
- 137.72%
