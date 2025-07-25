Währungen / LIDR
LIDR: AEye Inc - Class A
2.69 USD 0.02 (0.74%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LIDR hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.67 bis zu einem Hoch von 2.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die AEye Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIDR News
- Aeye: Kingswood Capital startet mit "Kaufen" und Kursziel 6 US-Dollar
- Kingswood Capital initiates Aeye stock with Buy rating, $6 price target
- AEye: Director Dussan verkauft Aktien im Wert von 90.000 US-Dollar
- Aeye (LIDR) director Dussan sells $90k in shares
- Insider-Verkauf bei AEye: Direktor Dussan veräußert Aktien im Wert von 552 US-Dollar
- AEye director Dussan sells $552 in shares
- AEye partners with Flasheye to enhance lidar perception capabilities
- AEye stock surges after strategic partnership with Blue-Band
- AEye partners with Blue-Band to enhance traffic systems with lidar tech
- AEye partners with Black Sesame to develop rail safety system in China
- AEye (LIDR) Q2 Loss Narrows 61%
- AEye (LIDR) Stock Falters Despite Upbeat Q2 Business Developments - AEye (NASDAQ:LIDR)
- AEye, Inc. (LIDR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AEye Q2 2025 slides: strategic wins overshadowed by widening losses
- Earnings call transcript: Aeye Inc Q2 2025 sees stock surge post-earnings
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- AEye regains Nasdaq compliance as share price stays above $1
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- Ouster: Strong Lidar Sector Signals (NASDAQ:OUST)
- AEye stock surges after launching OPTIS AI-powered lidar solution
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- AEye updates at-the-market equity program to allow up to $23.7 million in share sales
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- AEye Stock (LIDR) Rockets 150% on Nvidia Integration - TipRanks.com
Tagesspanne
2.67 2.81
Jahresspanne
0.49 6.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.71
- Eröffnung
- 2.72
- Bid
- 2.69
- Ask
- 2.99
- Tief
- 2.67
- Hoch
- 2.81
- Volumen
- 1.683 K
- Tagesänderung
- -0.74%
- Monatsänderung
- -0.74%
- 6-Monatsänderung
- 363.79%
- Jahresänderung
- 135.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K