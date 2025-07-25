货币 / LIDR
LIDR: AEye Inc - Class A
2.57 USD 0.03 (1.15%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LIDR汇率已更改-1.15%。当日，交易品种以低点2.54和高点2.69进行交易。
关注AEye Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LIDR新闻
- Kingswood Capital 给予 Aeye 股票买入评级，目标价格为 6 美元
- Kingswood Capital initiates Aeye stock with Buy rating, $6 price target
- Aeye (LIDR)董事Dussan出售价值9万美元股票
- Aeye (LIDR) director Dussan sells $90k in shares
- AEye董事Dussan以每股3.0美元售出552美元股份
- AEye director Dussan sells $552 in shares
- AEye partners with Flasheye to enhance lidar perception capabilities
- AEye stock surges after strategic partnership with Blue-Band
- AEye partners with Blue-Band to enhance traffic systems with lidar tech
- AEye partners with Black Sesame to develop rail safety system in China
- AEye (LIDR) Q2 Loss Narrows 61%
- AEye (LIDR) Stock Falters Despite Upbeat Q2 Business Developments - AEye (NASDAQ:LIDR)
- AEye, Inc. (LIDR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AEye Q2 2025 slides: strategic wins overshadowed by widening losses
- Earnings call transcript: Aeye Inc Q2 2025 sees stock surge post-earnings
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- AEye regains Nasdaq compliance as share price stays above $1
- Ouster: Strong Lidar Sector Signals (NASDAQ:OUST)
- AEye stock surges after launching OPTIS AI-powered lidar solution
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- AEye updates at-the-market equity program to allow up to $23.7 million in share sales
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- AEye Stock (LIDR) Rockets 150% on Nvidia Integration - TipRanks.com
日范围
2.54 2.69
年范围
0.49 6.44
- 前一天收盘价
- 2.60
- 开盘价
- 2.57
- 卖价
- 2.57
- 买价
- 2.87
- 最低价
- 2.54
- 最高价
- 2.69
- 交易量
- 1.969 K
- 日变化
- -1.15%
- 月变化
- -5.17%
- 6个月变化
- 343.10%
- 年变化
- 125.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值