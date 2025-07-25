Валюты / LIDR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LIDR: AEye Inc - Class A
2.60 USD 0.10 (3.70%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LIDR за сегодня изменился на -3.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.54, а максимальная — 2.73.
Следите за динамикой AEye Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LIDR
- Kingswood Capital начинает покрытие акций Aeye с рейтингом "Покупать" и целевой ценой $6
- Kingswood Capital initiates Aeye stock with Buy rating, $6 price target
- Директор Aeye (LIDR) Дуссан продает акции на сумму $90 тыс.
- Aeye (LIDR) director Dussan sells $90k in shares
- Директор AEye Дуссан продает акции на сумму $552
- AEye director Dussan sells $552 in shares
- AEye partners with Flasheye to enhance lidar perception capabilities
- AEye stock surges after strategic partnership with Blue-Band
- AEye partners with Blue-Band to enhance traffic systems with lidar tech
- AEye partners with Black Sesame to develop rail safety system in China
- AEye (LIDR) Q2 Loss Narrows 61%
- AEye (LIDR) Stock Falters Despite Upbeat Q2 Business Developments - AEye (NASDAQ:LIDR)
- AEye, Inc. (LIDR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AEye Q2 2025 slides: strategic wins overshadowed by widening losses
- Earnings call transcript: Aeye Inc Q2 2025 sees stock surge post-earnings
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- AEye regains Nasdaq compliance as share price stays above $1
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- Ouster: Strong Lidar Sector Signals (NASDAQ:OUST)
- AEye stock surges after launching OPTIS AI-powered lidar solution
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- AEye updates at-the-market equity program to allow up to $23.7 million in share sales
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- AEye Stock (LIDR) Rockets 150% on Nvidia Integration - TipRanks.com
Дневной диапазон
2.54 2.73
Годовой диапазон
0.49 6.44
- Предыдущее закрытие
- 2.70
- Open
- 2.69
- Bid
- 2.60
- Ask
- 2.90
- Low
- 2.54
- High
- 2.73
- Объем
- 3.070 K
- Дневное изменение
- -3.70%
- Месячное изменение
- -4.06%
- 6-месячное изменение
- 348.28%
- Годовое изменение
- 128.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.