Dövizler / LBTYB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LBTYB: Liberty Global Ltd - Class B
11.61 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LBTYB fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.61 ve Yüksek fiyatı olarak 11.61 aralığında işlem gördü.
Liberty Global Ltd - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- H4
- D1
- W1
- MN
LBTYB haberleri
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Liberty Global: Asymmetric Bet On Multiple Spinoffs (NASDAQ:LBTYA)
- Liberty Global Ltd. (LBTYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Weitz Multi Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:WPVLX)
- Liberty Global (B) stock hits 52-week low at $9.06 amid downturn
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q1 2025 Update
- Liberty Global: Making Sense Of The Valuation (NASDAQ:LBTYA)
- Oakmark International Fund Q1 2025 Commentary (OAKIX)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
- Liberty Global Q4: Undervalued With Great Free Cash Flow (NASDAQ:LBTYA)
- Columbia Overseas Value Fund Q4 2024 Commentary (COSZX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q4 2024 Update
- Weitz Multi Cap Equity Fund Q4 2024 Commentary
Günlük aralık
11.61 11.61
Yıllık aralık
9.15 21.71
- Önceki kapanış
- 11.61
- Açılış
- 11.61
- Satış
- 11.61
- Alış
- 11.91
- Düşük
- 11.61
- Yüksek
- 11.61
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- -4.99%
- 6 aylık değişim
- 5.55%
- Yıllık değişim
- -44.45%
21 Eylül, Pazar