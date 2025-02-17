КотировкиРазделы
LBTYB: Liberty Global Ltd - Class B

11.47 USD 0.23 (1.97%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LBTYB за сегодня изменился на -1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.47, а максимальная — 11.47.

Следите за динамикой Liberty Global Ltd - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
11.47 11.47
Годовой диапазон
9.15 21.71
Предыдущее закрытие
11.70
Open
11.47
Bid
11.47
Ask
11.77
Low
11.47
High
11.47
Объем
1
Дневное изменение
-1.97%
Месячное изменение
-6.14%
6-месячное изменение
4.27%
Годовое изменение
-45.12%
