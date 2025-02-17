通貨 / LBTYB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LBTYB: Liberty Global Ltd - Class B
11.47 USD 0.23 (1.97%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LBTYBの今日の為替レートは、-1.97%変化しました。日中、通貨は1あたり11.47の安値と11.47の高値で取引されました。
Liberty Global Ltd - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
LBTYB News
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Liberty Global: Asymmetric Bet On Multiple Spinoffs (NASDAQ:LBTYA)
- Liberty Global Ltd. (LBTYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Weitz Multi Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:WPVLX)
- Liberty Global (B) stock hits 52-week low at $9.06 amid downturn
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q1 2025 Update
- Liberty Global: Making Sense Of The Valuation (NASDAQ:LBTYA)
- Oakmark International Fund Q1 2025 Commentary (OAKIX)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
- Liberty Global Q4: Undervalued With Great Free Cash Flow (NASDAQ:LBTYA)
- Columbia Overseas Value Fund Q4 2024 Commentary (COSZX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q4 2024 Update
- Weitz Multi Cap Equity Fund Q4 2024 Commentary
1日のレンジ
11.47 11.47
1年のレンジ
9.15 21.71
- 以前の終値
- 11.70
- 始値
- 11.47
- 買値
- 11.47
- 買値
- 11.77
- 安値
- 11.47
- 高値
- 11.47
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -1.97%
- 1ヶ月の変化
- -6.14%
- 6ヶ月の変化
- 4.27%
- 1年の変化
- -45.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K