LBTYB: Liberty Global Ltd - Class B
11.47 USD 0.23 (1.97%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LBTYB hat sich für heute um -1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.47 bis zu einem Hoch von 11.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Liberty Global Ltd - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
LBTYB News
Tagesspanne
11.47 11.47
Jahresspanne
9.15 21.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.70
- Eröffnung
- 11.47
- Bid
- 11.47
- Ask
- 11.77
- Tief
- 11.47
- Hoch
- 11.47
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.97%
- Monatsänderung
- -6.14%
- 6-Monatsänderung
- 4.27%
- Jahresänderung
- -45.12%
