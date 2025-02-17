KurseKategorien
LBTYB: Liberty Global Ltd - Class B

11.47 USD 0.23 (1.97%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LBTYB hat sich für heute um -1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.47 bis zu einem Hoch von 11.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Liberty Global Ltd - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LBTYB News

Tagesspanne
11.47 11.47
Jahresspanne
9.15 21.71
Vorheriger Schlusskurs
11.70
Eröffnung
11.47
Bid
11.47
Ask
11.77
Tief
11.47
Hoch
11.47
Volumen
1
Tagesänderung
-1.97%
Monatsänderung
-6.14%
6-Monatsänderung
4.27%
Jahresänderung
-45.12%
