Valute / LBTYB
LBTYB: Liberty Global Ltd - Class B
11.61 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LBTYB ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.61 e ad un massimo di 11.61.
Segui le dinamiche di Liberty Global Ltd - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
LBTYB News
Intervallo Giornaliero
11.61 11.61
Intervallo Annuale
9.15 21.71
- Chiusura Precedente
- 11.61
- Apertura
- 11.61
- Bid
- 11.61
- Ask
- 11.91
- Minimo
- 11.61
- Massimo
- 11.61
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -4.99%
- Variazione Semestrale
- 5.55%
- Variazione Annuale
- -44.45%
20 settembre, sabato