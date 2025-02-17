CotizacionesSecciones
LBTYB: Liberty Global Ltd - Class B

11.47 USD 0.23 (1.97%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LBTYB de hoy ha cambiado un -1.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.47, mientras que el máximo ha alcanzado 11.47.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Liberty Global Ltd - Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LBTYB News

Rango diario
11.47 11.47
Rango anual
9.15 21.71
Cierres anteriores
11.70
Open
11.47
Bid
11.47
Ask
11.77
Low
11.47
High
11.47
Volumen
1
Cambio diario
-1.97%
Cambio mensual
-6.14%
Cambio a 6 meses
4.27%
Cambio anual
-45.12%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B