LBTYB: Liberty Global Ltd - Class B
11.47 USD 0.23 (1.97%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LBTYB para hoje mudou para -1.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.47 e o mais alto foi 11.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Liberty Global Ltd - Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
11.47 11.47
Faixa anual
9.15 21.71
- Fechamento anterior
- 11.70
- Open
- 11.47
- Bid
- 11.47
- Ask
- 11.77
- Low
- 11.47
- High
- 11.47
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -1.97%
- Mudança mensal
- -6.14%
- Mudança de 6 meses
- 4.27%
- Mudança anual
- -45.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh