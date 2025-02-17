통화 / LBTYB
LBTYB: Liberty Global Ltd - Class B
11.47 USD 0.23 (1.97%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LBTYB 환율이 오늘 -1.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.47이고 고가는 11.47이었습니다.
Liberty Global Ltd - Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
LBTYB News
일일 변동 비율
11.47 11.47
년간 변동
9.15 21.71
- 이전 종가
- 11.70
- 시가
- 11.47
- Bid
- 11.47
- Ask
- 11.77
- 저가
- 11.47
- 고가
- 11.47
- 볼륨
- 1
- 일일 변동
- -1.97%
- 월 변동
- -6.14%
- 6개월 변동
- 4.27%
- 년간 변동율
- -45.12%
