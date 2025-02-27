Dövizler / LBRDK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LBRDK: Liberty Broadband Corporation - Class C
60.41 USD 0.12 (0.20%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LBRDK fiyatı bugün 0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.03 ve Yüksek fiyatı olarak 60.90 aralığında işlem gördü.
Liberty Broadband Corporation - Class C hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LBRDK haberleri
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Conventum Alluvium Global Fund Q2 2025 Quarterly Report
- Liberty Broadband stock hits 52-week low at 58.33 USD
- Liberty Broadband Srs C earnings missed by $0.43, revenue topped estimates
- Chipotle Mexican Grill, Charter, And Fiserv Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 21-July 25): Are The Others In Your Portfolio? - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Stock Market Today: Midday Movers; Goldman Warns on Speculation; Vanguard Cuts U.S. Growth Forecast
- Sequoia Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- The Sequoia Strategy Composite Q2 2025 Letter
- Oakmark Global Fund Q2 2025 Commentary
- Liberty Broadband May Be The Biggest Winner Of The Charter-Cox Merger (NASDAQ:LBRDA)
- Liberty Broadband As The Inroad Into Alaskan Telecoms (NASDAQ:LBRDA)
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q1 2025 Update
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Madison Mid Cap Fund Q1 2025 Investment Strategy Letter
- Weitz Partners III Opportunity Fund Q1 2025 Commentary
- Weitz Multi Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:WPVLX)
- Undercovered Dozen: Gevo, Eledon, Dorian, Iridium +
- Conventum-Alluvium Global Fund March 2025 Quarterly Report
- Sequoia Fund Q4 2024 Shareholder Letter
- Conventum-Alluvium Global Fund December 2024 Quarterly Report
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q4 2024 Update
- Liberty Broadband Corporation (LBRDK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
60.03 60.90
Yıllık aralık
57.75 104.00
- Önceki kapanış
- 60.29
- Açılış
- 60.29
- Satış
- 60.41
- Alış
- 60.71
- Düşük
- 60.03
- Yüksek
- 60.90
- Hacim
- 2.324 K
- Günlük değişim
- 0.20%
- Aylık değişim
- 0.60%
- 6 aylık değişim
- -28.55%
- Yıllık değişim
- -21.73%
21 Eylül, Pazar