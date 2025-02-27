Devises / LBRDK
LBRDK: Liberty Broadband Corporation - Class C
60.41 USD 0.12 (0.20%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LBRDK a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.03 et à un maximum de 60.90.
Suivez la dynamique Liberty Broadband Corporation - Class C. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LBRDK Nouvelles
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Conventum Alluvium Global Fund Q2 2025 Quarterly Report
- Liberty Broadband stock hits 52-week low at 58.33 USD
- Liberty Broadband Srs C earnings missed by $0.43, revenue topped estimates
- Chipotle Mexican Grill, Charter, And Fiserv Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 21-July 25): Are The Others In Your Portfolio? - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Stock Market Today: Midday Movers; Goldman Warns on Speculation; Vanguard Cuts U.S. Growth Forecast
- Sequoia Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- The Sequoia Strategy Composite Q2 2025 Letter
- Oakmark Global Fund Q2 2025 Commentary
- Liberty Broadband May Be The Biggest Winner Of The Charter-Cox Merger (NASDAQ:LBRDA)
- Liberty Broadband As The Inroad Into Alaskan Telecoms (NASDAQ:LBRDA)
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q1 2025 Update
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Madison Mid Cap Fund Q1 2025 Investment Strategy Letter
- Weitz Partners III Opportunity Fund Q1 2025 Commentary
- Weitz Multi Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:WPVLX)
- Undercovered Dozen: Gevo, Eledon, Dorian, Iridium +
- Conventum-Alluvium Global Fund March 2025 Quarterly Report
- Sequoia Fund Q4 2024 Shareholder Letter
- Conventum-Alluvium Global Fund December 2024 Quarterly Report
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q4 2024 Update
- Liberty Broadband Corporation (LBRDK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
60.03 60.90
Range Annuel
57.75 104.00
- Clôture Précédente
- 60.29
- Ouverture
- 60.29
- Bid
- 60.41
- Ask
- 60.71
- Plus Bas
- 60.03
- Plus Haut
- 60.90
- Volume
- 2.324 K
- Changement quotidien
- 0.20%
- Changement Mensuel
- 0.60%
- Changement à 6 Mois
- -28.55%
- Changement Annuel
- -21.73%
