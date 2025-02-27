Divisas / LBRDK
LBRDK: Liberty Broadband Corporation - Class C
61.72 USD 1.63 (2.71%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LBRDK de hoy ha cambiado un 2.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.19, mientras que el máximo ha alcanzado 63.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Liberty Broadband Corporation - Class C. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
60.19 63.25
Rango anual
57.75 104.00
- Cierres anteriores
- 60.09
- Open
- 60.20
- Bid
- 61.72
- Ask
- 62.02
- Low
- 60.19
- High
- 63.25
- Volumen
- 2.327 K
- Cambio diario
- 2.71%
- Cambio mensual
- 2.78%
- Cambio a 6 meses
- -27.00%
- Cambio anual
- -20.03%
