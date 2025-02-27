КотировкиРазделы
Валюты / LBRDK
Назад в Рынок акций США

LBRDK: Liberty Broadband Corporation - Class C

60.09 USD 0.13 (0.22%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LBRDK за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.37, а максимальная — 60.36.

Следите за динамикой Liberty Broadband Corporation - Class C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости LBRDK

Дневной диапазон
59.37 60.36
Годовой диапазон
57.75 104.00
Предыдущее закрытие
59.96
Open
59.67
Bid
60.09
Ask
60.39
Low
59.37
High
60.36
Объем
1.573 K
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
0.07%
6-месячное изменение
-28.93%
Годовое изменение
-22.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.