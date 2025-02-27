Валюты / LBRDK
LBRDK: Liberty Broadband Corporation - Class C
60.09 USD 0.13 (0.22%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LBRDK за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.37, а максимальная — 60.36.
Следите за динамикой Liberty Broadband Corporation - Class C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LBRDK
Дневной диапазон
59.37 60.36
Годовой диапазон
57.75 104.00
- Предыдущее закрытие
- 59.96
- Open
- 59.67
- Bid
- 60.09
- Ask
- 60.39
- Low
- 59.37
- High
- 60.36
- Объем
- 1.573 K
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 0.07%
- 6-месячное изменение
- -28.93%
- Годовое изменение
- -22.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.