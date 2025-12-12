LATA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Galata Acquisition Corp. II hisse senedi 9.96 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.96 - 9.96 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 9.92 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 14 değerine ulaştı. LATA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Galata Acquisition Corp. II hisse senedi temettü ödüyor mu? Galata Acquisition Corp. II hisse senedi şu anda 9.96 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.60% ve USD değerlerini izler. LATA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

LATA hisse senedi nasıl alınır? Galata Acquisition Corp. II hisselerini şu anki 9.96 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.96 ve Ask 10.26 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 14 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LATA fiyat hareketlerini takip edin.

LATA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Galata Acquisition Corp. II hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.92 - 10.20 ve mevcut fiyatı 9.96 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.96 veya Ask 10.26 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.20% ve 6 aylık değişim oranı -0.60% değerlerini karşılaştırır. LATA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Galata Acquisition Corp. II hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Galata Acquisition Corp. II hisse senedi yıllık olarak 10.20 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.92 - 10.20). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 9.92 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Galata Acquisition Corp. II performansını takip edin.

Galata Acquisition Corp. II hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Galata Acquisition Corp. II (LATA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.92 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.96 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.92 - 10.20 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LATA fiyat hareketlerini izleyin.