LATA: Galata Acquisition Corp. II
Курс LATA за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.96, а максимальная — 9.96.
Следите за динамикой Galata Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LATA сегодня?
Galata Acquisition Corp. II (LATA) сегодня оценивается на уровне 9.96. Инструмент торгуется в пределах 9.96 - 9.96, вчерашнее закрытие составило 9.92, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LATA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Galata Acquisition Corp. II?
Galata Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 9.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.60% и USD. Отслеживайте движения LATA на графике в реальном времени.
Как купить акции LATA?
Вы можете купить акции Galata Acquisition Corp. II (LATA) по текущей цене 9.96. Ордера обычно размещаются около 9.96 или 10.26, тогда как 14 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LATA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LATA?
Инвестирование в Galata Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.92 - 10.20 и текущей цены 9.96. Многие сравнивают -0.20% и -0.60% перед размещением ордеров на 9.96 или 10.26. Изучайте ежедневные изменения цены LATA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Galata Acquisition Corp. II?
Самая высокая цена Galata Acquisition Corp. II (LATA) за последний год составила 10.20. Акции заметно колебались в пределах 9.92 - 10.20, сравнение с 9.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Galata Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Galata Acquisition Corp. II?
Самая низкая цена Galata Acquisition Corp. II (LATA) за год составила 9.92. Сравнение с текущими 9.96 и 9.92 - 10.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LATA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LATA?
В прошлом Galata Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.92 и -0.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.92
- Open
- 9.96
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Low
- 9.96
- High
- 9.96
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- -0.60%
- Годовое изменение
- -0.60%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.