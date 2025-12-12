КотировкиРазделы
LATA: Galata Acquisition Corp. II

9.96 USD 0.04 (0.40%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LATA за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.96, а максимальная — 9.96.

Следите за динамикой Galata Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LATA сегодня?

Galata Acquisition Corp. II (LATA) сегодня оценивается на уровне 9.96. Инструмент торгуется в пределах 9.96 - 9.96, вчерашнее закрытие составило 9.92, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LATA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Galata Acquisition Corp. II?

Galata Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 9.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.60% и USD. Отслеживайте движения LATA на графике в реальном времени.

Как купить акции LATA?

Вы можете купить акции Galata Acquisition Corp. II (LATA) по текущей цене 9.96. Ордера обычно размещаются около 9.96 или 10.26, тогда как 14 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LATA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LATA?

Инвестирование в Galata Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.92 - 10.20 и текущей цены 9.96. Многие сравнивают -0.20% и -0.60% перед размещением ордеров на 9.96 или 10.26. Изучайте ежедневные изменения цены LATA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Galata Acquisition Corp. II?

Самая высокая цена Galata Acquisition Corp. II (LATA) за последний год составила 10.20. Акции заметно колебались в пределах 9.92 - 10.20, сравнение с 9.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Galata Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Galata Acquisition Corp. II?

Самая низкая цена Galata Acquisition Corp. II (LATA) за год составила 9.92. Сравнение с текущими 9.96 и 9.92 - 10.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LATA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LATA?

В прошлом Galata Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.92 и -0.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.96 9.96
Годовой диапазон
9.92 10.20
Предыдущее закрытие
9.92
Open
9.96
Bid
9.96
Ask
10.26
Low
9.96
High
9.96
Объем
14
Дневное изменение
0.40%
Месячное изменение
-0.20%
6-месячное изменение
-0.60%
Годовое изменение
-0.60%
