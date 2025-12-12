- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LATA: Galata Acquisition Corp. II
A taxa do LATA para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.96 e o mais alto foi 9.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Galata Acquisition Corp. II. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LATA hoje?
Hoje Galata Acquisition Corp. II (LATA) está avaliado em 9.96. O instrumento é negociado dentro de 9.96 - 9.96, o fechamento de ontem foi 9.92, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LATA em tempo real.
As ações de Galata Acquisition Corp. II pagam dividendos?
Atualmente Galata Acquisition Corp. II está avaliado em 9.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.60% e USD. Monitore os movimentos de LATA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LATA?
Você pode comprar ações de Galata Acquisition Corp. II (LATA) pelo preço atual 9.96. Ordens geralmente são executadas perto de 9.96 ou 10.26, enquanto 14 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LATA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LATA?
Investir em Galata Acquisition Corp. II envolve considerar a faixa anual 9.92 - 10.20 e o preço atual 9.96. Muitos comparam -0.20% e -0.60% antes de enviar ordens em 9.96 ou 10.26. Estude as mudanças diárias de preço de LATA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Galata Acquisition Corp. II?
O maior preço de Galata Acquisition Corp. II (LATA) no último ano foi 10.20. As ações oscilaram bastante dentro de 9.92 - 10.20, e a comparação com 9.92 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Galata Acquisition Corp. II no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Galata Acquisition Corp. II?
O menor preço de Galata Acquisition Corp. II (LATA) no ano foi 9.92. A comparação com o preço atual 9.96 e 9.92 - 10.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LATA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LATA?
No passado Galata Acquisition Corp. II passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.92 e -0.60% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.92
- Open
- 9.96
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Low
- 9.96
- High
- 9.96
- Volume
- 14
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- -0.20%
- Mudança de 6 meses
- -0.60%
- Mudança anual
- -0.60%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.