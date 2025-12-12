- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LATA: Galata Acquisition Corp. II
Der Wechselkurs von LATA hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.96 bis zu einem Hoch von 9.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Galata Acquisition Corp. II-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LATA heute?
Die Aktie von Galata Acquisition Corp. II (LATA) notiert heute bei 9.96. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.96 - 9.96 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.92 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von LATA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LATA Dividenden?
Galata Acquisition Corp. II wird derzeit mit 9.96 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LATA zu verfolgen.
Wie kaufe ich LATA-Aktien?
Sie können Aktien von Galata Acquisition Corp. II (LATA) zum aktuellen Kurs von 9.96 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.96 oder 10.26 platziert, während 14 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LATA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LATA-Aktien?
Bei einer Investition in Galata Acquisition Corp. II müssen die jährliche Spanne 9.92 - 10.20 und der aktuelle Kurs 9.96 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.20% und -0.60%, bevor sie Orders zu 9.96 oder 10.26 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LATA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Galata Acquisition Corp. II?
Der höchste Kurs von Galata Acquisition Corp. II (LATA) im vergangenen Jahr lag bei 10.20. Innerhalb von 9.92 - 10.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.92 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Galata Acquisition Corp. II mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Galata Acquisition Corp. II?
Der niedrigste Kurs von Galata Acquisition Corp. II (LATA) im Laufe des Jahres betrug 9.92. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.96 und der Spanne 9.92 - 10.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LATA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LATA statt?
Galata Acquisition Corp. II hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.92 und -0.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.92
- Eröffnung
- 9.96
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Tief
- 9.96
- Hoch
- 9.96
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- -0.20%
- 6-Monatsänderung
- -0.60%
- Jahresänderung
- -0.60%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh