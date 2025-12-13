- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LATA: Galata Acquisition Corp. II
El tipo de cambio de LATA de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.96, mientras que el máximo ha alcanzado 9.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Galata Acquisition Corp. II. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LATA hoy?
Galata Acquisition Corp. II (LATA) se evalúa hoy en 9.96. El instrumento se negocia dentro de 9.96 - 9.96; el cierre de ayer ha sido 9.92 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LATA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Galata Acquisition Corp. II?
Galata Acquisition Corp. II se evalúa actualmente en 9.96. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.60% y USD. Monitoree los movimientos de LATA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LATA?
Puede comprar acciones de Galata Acquisition Corp. II (LATA) al precio actual de 9.96. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 9.96 o 10.26, mientras que 15 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LATA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LATA?
Invertir en Galata Acquisition Corp. II implica tener en cuenta el rango anual 9.92 - 10.20 y el precio actual 9.96. Muchos comparan -0.20% y -0.60% antes de colocar órdenes en 9.96 o 10.26. Estudie los cambios diarios de precios de LATA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Galata Acquisition Corp. II?
El precio más alto de Galata Acquisition Corp. II (LATA) en el último año ha sido 10.20. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.92 - 10.20, una comparación con 9.92 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Galata Acquisition Corp. II en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Galata Acquisition Corp. II?
El precio más bajo de Galata Acquisition Corp. II (LATA) para el año ha sido 9.92. La comparación con los actuales 9.96 y 9.92 - 10.20 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LATA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LATA?
En el pasado, Galata Acquisition Corp. II ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 9.92 y -0.60% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 9.92
- Open
- 9.96
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Low
- 9.96
- High
- 9.96
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- 0.40%
- Cambio mensual
- -0.20%
- Cambio a 6 meses
- -0.60%
- Cambio anual
- -0.60%