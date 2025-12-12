- 概要
LATA: ガラタ・アクイジションII
LATAの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり9.96の安値と9.96の高値で取引されました。
ガラタ・アクイジションIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
LATA株の現在の価格は？
ガラタ・アクイジションIIの株価は本日9.96です。9.96 - 9.96内で取引され、前日の終値は9.92、取引量は14に達しました。LATAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ガラタ・アクイジションIIの株は配当を出しますか？
ガラタ・アクイジションIIの現在の価格は9.96です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.60%やUSDにも注目します。LATAの動きはライブチャートで確認できます。
LATA株を買う方法は？
ガラタ・アクイジションIIの株は現在9.96で購入可能です。注文は通常9.96または10.26付近で行われ、14や0.00%が市場の動きを示します。LATAの最新情報はライブチャートで確認できます。
LATA株に投資する方法は？
ガラタ・アクイジションIIへの投資では、年間の値幅9.92 - 10.20と現在の9.96を考慮します。注文は多くの場合9.96や10.26で行われる前に、-0.20%や-0.60%と比較されます。LATAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ガラタ・アクイジションIIの株の最高値は？
ガラタ・アクイジションIIの過去1年の最高値は10.20でした。9.92 - 10.20内で株価は大きく変動し、9.92と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ガラタ・アクイジションIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ガラタ・アクイジションIIの株の最低値は？
ガラタ・アクイジションII(LATA)の年間最安値は9.92でした。現在の9.96や9.92 - 10.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LATAの動きはライブチャートで確認できます。
LATAの株式分割はいつ行われましたか？
ガラタ・アクイジションIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.92、-0.60%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 9.92
- 始値
- 9.96
- 買値
- 9.96
- 買値
- 10.26
- 安値
- 9.96
- 高値
- 9.96
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- -0.20%
- 6ヶ月の変化
- -0.60%
- 1年の変化
- -0.60%
