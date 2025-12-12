- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LATA: Galata Acquisition Corp. II
Il tasso di cambio LATA ha avuto una variazione del 0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.96 e ad un massimo di 9.96.
Segui le dinamiche di Galata Acquisition Corp. II. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LATA oggi?
Oggi le azioni Galata Acquisition Corp. II sono prezzate a 9.96. Viene scambiato all'interno di 9.96 - 9.96, la chiusura di ieri è stata 9.92 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LATA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Galata Acquisition Corp. II pagano dividendi?
Galata Acquisition Corp. II è attualmente valutato a 9.96. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.60% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LATA.
Come acquistare azioni LATA?
Puoi acquistare azioni Galata Acquisition Corp. II al prezzo attuale di 9.96. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.96 o 10.26, mentre 14 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LATA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LATA?
Investire in Galata Acquisition Corp. II implica considerare l'intervallo annuale 9.92 - 10.20 e il prezzo attuale 9.96. Molti confrontano -0.20% e -0.60% prima di effettuare ordini su 9.96 o 10.26. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LATA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Galata Acquisition Corp. II?
Il prezzo massimo di Galata Acquisition Corp. II nell'ultimo anno è stato 10.20. All'interno di 9.92 - 10.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.92 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Galata Acquisition Corp. II utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Galata Acquisition Corp. II?
Il prezzo più basso di Galata Acquisition Corp. II (LATA) nel corso dell'anno è stato 9.92. Confrontandolo con gli attuali 9.96 e 9.92 - 10.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LATA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LATA?
Galata Acquisition Corp. II ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.92 e -0.60%.
- Chiusura Precedente
- 9.92
- Apertura
- 9.96
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Minimo
- 9.96
- Massimo
- 9.96
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 0.40%
- Variazione Mensile
- -0.20%
- Variazione Semestrale
- -0.60%
- Variazione Annuale
- -0.60%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev