LATA股票今天的价格是多少？ Galata Acquisition Corp. II股票今天的定价为9.96。它在9.96 - 9.96范围内交易，昨天的收盘价为9.92，交易量达到15。LATA的实时价格图表显示了这些更新。

Galata Acquisition Corp. II股票是否支付股息？ Galata Acquisition Corp. II目前的价值为9.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.60%和USD。实时查看图表以跟踪LATA走势。

如何购买LATA股票？ 您可以以9.96的当前价格购买Galata Acquisition Corp. II股票。订单通常设置在9.96或10.26附近，而15和0.00%显示市场活动。立即关注LATA的实时图表更新。

如何投资LATA股票？ 投资Galata Acquisition Corp. II需要考虑年度范围9.92 - 10.20和当前价格9.96。许多人在以9.96或10.26下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看LATA价格图表，了解每日变化。

Galata Acquisition Corp. II股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Galata Acquisition Corp. II的最高价格是10.20。在9.92 - 10.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Galata Acquisition Corp. II的绩效。

Galata Acquisition Corp. II股票的最低价格是多少？ Galata Acquisition Corp. II（LATA）的最低价格为9.92。将其与当前的9.96和9.92 - 10.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LATA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。