LATA: Galata Acquisition Corp. II
今日LATA汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点9.96和高点9.96进行交易。
关注Galata Acquisition Corp. II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
LATA股票今天的价格是多少？
Galata Acquisition Corp. II股票今天的定价为9.96。它在9.96 - 9.96范围内交易，昨天的收盘价为9.92，交易量达到15。LATA的实时价格图表显示了这些更新。
Galata Acquisition Corp. II股票是否支付股息？
Galata Acquisition Corp. II目前的价值为9.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.60%和USD。实时查看图表以跟踪LATA走势。
如何购买LATA股票？
您可以以9.96的当前价格购买Galata Acquisition Corp. II股票。订单通常设置在9.96或10.26附近，而15和0.00%显示市场活动。立即关注LATA的实时图表更新。
如何投资LATA股票？
投资Galata Acquisition Corp. II需要考虑年度范围9.92 - 10.20和当前价格9.96。许多人在以9.96或10.26下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看LATA价格图表，了解每日变化。
Galata Acquisition Corp. II股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Galata Acquisition Corp. II的最高价格是10.20。在9.92 - 10.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Galata Acquisition Corp. II的绩效。
Galata Acquisition Corp. II股票的最低价格是多少？
Galata Acquisition Corp. II（LATA）的最低价格为9.92。将其与当前的9.96和9.92 - 10.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LATA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LATA股票是什么时候拆分的？
Galata Acquisition Corp. II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.92和-0.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.92
- 开盘价
- 9.96
- 卖价
- 9.96
- 买价
- 10.26
- 最低价
- 9.96
- 最高价
- 9.96
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.40%
- 月变化
- -0.20%
- 6个月变化
- -0.60%
- 年变化
- -0.60%