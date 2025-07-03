Dövizler / LAES
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LAES: SEALSQ Corp
4.29 USD 0.68 (18.84%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LAES fiyatı bugün 18.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.56 ve Yüksek fiyatı olarak 4.34 aralığında işlem gördü.
SEALSQ Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LAES haberleri
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- SEALSQ, Kasım ayında kuantum dirençli güvenlik çipini piyasaya sürecek
- SEALSQ to launch quantum-resistant security chip in November
- SEALSQ Kasım 2025’te Kuantum Sonrası Uydu Fırlatmaya Hazırlanıyor
- SEALSQ to launch post-quantum satellite in November 2025
- SEALSQ raises revenue guidance on post-quantum chip developments
- SEALSQ expands semiconductor personalization center strategy
- SEALSQ advances quantum-resistant security modules ahead of 2027 deadline
- SEALSQ: Why The Valuation Is Finally Rational (NASDAQ:LAES)
- WISeKey combines identity platforms into decentralized framework
- SEALSQ and Ajyal Holding Launch the KUAENTUM Joint Venture in Abu Dhabi to Develop Post-Quantum Semiconductor Personalization Center and Satellite Production Hub with a $100 Million Local Investment
- SEALCOIN integrates decentralized computing into Thomson laptops
- SEALSQ unveils $30 million quantum lab with AI expansion plans
- SEALSQ invests in WISeSat.Space to expand satellite constellation
- 3 Quantum Computing Stocks That Wall Street Is Most Bullish About Right Now
- SEALSQ establishes $30 million cryptocurrency treasury fund
- SEALSQ completes validation for post-quantum security chip
- SEALSQ validates QS7001 quantum-resistant chip, targets Q4 2025 launch
- Sealsq stock falls after $60 million share offering announcement
- SEALSQ secures $60 million investment at premium to market price
- Sealsq stock rises as company deploys quantum-secure eUICC technology
- SEALSQ begins deployment of quantum-resistant eUICC technology
- SEALSQ increases quantum investment fund to $35 million
- SEALSQ forecasts up to 82% revenue growth for fiscal 2025
Günlük aralık
3.56 4.34
Yıllık aralık
0.30 10.98
- Önceki kapanış
- 3.61
- Açılış
- 3.57
- Satış
- 4.29
- Alış
- 4.59
- Düşük
- 3.56
- Yüksek
- 4.34
- Hacim
- 23.689 K
- Günlük değişim
- 18.84%
- Aylık değişim
- 65.00%
- 6 aylık değişim
- 62.50%
- Yıllık değişim
- 832.61%
21 Eylül, Pazar