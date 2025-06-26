Валюты / LAES
LAES: SEALSQ Corp
3.44 USD 0.04 (1.18%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LAES за сегодня изменился на 1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.28, а максимальная — 3.50.
Следите за динамикой SEALSQ Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LAES
- SEALSQ to launch post-quantum satellite in November 2025
- SEALSQ raises revenue guidance on post-quantum chip developments
- SEALSQ expands semiconductor personalization center strategy
- SEALSQ advances quantum-resistant security modules ahead of 2027 deadline
- SEALSQ: Why The Valuation Is Finally Rational (NASDAQ:LAES)
- WISeKey combines identity platforms into decentralized framework
- SEALSQ and Ajyal Holding Launch the KUAENTUM Joint Venture in Abu Dhabi to Develop Post-Quantum Semiconductor Personalization Center and Satellite Production Hub with a $100 Million Local Investment
- SEALCOIN integrates decentralized computing into Thomson laptops
- SEALSQ unveils $30 million quantum lab with AI expansion plans
- SEALSQ invests in WISeSat.Space to expand satellite constellation
- 3 Quantum Computing Stocks That Wall Street Is Most Bullish About Right Now
- SEALSQ establishes $30 million cryptocurrency treasury fund
- SEALSQ completes validation for post-quantum security chip
- SEALSQ validates QS7001 quantum-resistant chip, targets Q4 2025 launch
- Sealsq stock falls after $60 million share offering announcement
- SEALSQ secures $60 million investment at premium to market price
- Sealsq stock rises as company deploys quantum-secure eUICC technology
- SEALSQ begins deployment of quantum-resistant eUICC technology
- SEALSQ increases quantum investment fund to $35 million
- SEALSQ forecasts up to 82% revenue growth for fiscal 2025
- SEALSQ advances post-quantum cryptography to address bitcoin security
- WISeKey Shareholders Approved All Agenda Items of the 2025 Annual General Meeting
- SEALSQ Finalizes Strategic Investment in WeCan Group with 28.30% Equity Stake Acquisition
- SEALSQ expands security capabilities for internet of medical things
Дневной диапазон
3.28 3.50
Годовой диапазон
0.30 10.98
- Предыдущее закрытие
- 3.40
- Open
- 3.42
- Bid
- 3.44
- Ask
- 3.74
- Low
- 3.28
- High
- 3.50
- Объем
- 5.687 K
- Дневное изменение
- 1.18%
- Месячное изменение
- 32.31%
- 6-месячное изменение
- 30.30%
- Годовое изменение
- 647.83%
