KWEB: KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF

41.71 USD 0.25 (0.60%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KWEB fiyatı bugün -0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.69 ve Yüksek fiyatı olarak 42.14 aralığında işlem gördü.

KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
41.69 42.14
Yıllık aralık
27.27 42.67
Önceki kapanış
41.96
Açılış
42.13
Satış
41.71
Alış
42.01
Düşük
41.69
Yüksek
42.14
Hacim
16.492 K
Günlük değişim
-0.60%
Aylık değişim
11.05%
6 aylık değişim
19.17%
Yıllık değişim
21.89%
21 Eylül, Pazar