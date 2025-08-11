Dövizler / KWEB
KWEB: KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF
41.71 USD 0.25 (0.60%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KWEB fiyatı bugün -0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.69 ve Yüksek fiyatı olarak 42.14 aralığında işlem gördü.
KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
KWEB haberleri
Günlük aralık
41.69 42.14
Yıllık aralık
27.27 42.67
- Önceki kapanış
- 41.96
- Açılış
- 42.13
- Satış
- 41.71
- Alış
- 42.01
- Düşük
- 41.69
- Yüksek
- 42.14
- Hacim
- 16.492 K
- Günlük değişim
- -0.60%
- Aylık değişim
- 11.05%
- 6 aylık değişim
- 19.17%
- Yıllık değişim
- 21.89%
21 Eylül, Pazar