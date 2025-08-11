CotationsSections
Devises / KWEB
Retour à Actions

KWEB: KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF

41.71 USD 0.25 (0.60%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KWEB a changé de -0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.69 et à un maximum de 42.14.

Suivez la dynamique KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KWEB Nouvelles

Range quotidien
41.69 42.14
Range Annuel
27.27 42.67
Clôture Précédente
41.96
Ouverture
42.13
Bid
41.71
Ask
42.01
Plus Bas
41.69
Plus Haut
42.14
Volume
16.492 K
Changement quotidien
-0.60%
Changement Mensuel
11.05%
Changement à 6 Mois
19.17%
Changement Annuel
21.89%
20 septembre, samedi