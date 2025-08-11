Devises / KWEB
KWEB: KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF
41.71 USD 0.25 (0.60%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KWEB a changé de -0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.69 et à un maximum de 42.14.
Suivez la dynamique KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KWEB Nouvelles
Range quotidien
41.69 42.14
Range Annuel
27.27 42.67
- Clôture Précédente
- 41.96
- Ouverture
- 42.13
- Bid
- 41.71
- Ask
- 42.01
- Plus Bas
- 41.69
- Plus Haut
- 42.14
- Volume
- 16.492 K
- Changement quotidien
- -0.60%
- Changement Mensuel
- 11.05%
- Changement à 6 Mois
- 19.17%
- Changement Annuel
- 21.89%
20 septembre, samedi