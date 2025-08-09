Валюты / KWEB
KWEB: KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF
41.43 USD 0.48 (1.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KWEB за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.80, а максимальная — 41.55.
Следите за динамикой KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
40.80 41.55
Годовой диапазон
27.27 41.55
- Предыдущее закрытие
- 40.95
- Open
- 40.84
- Bid
- 41.43
- Ask
- 41.73
- Low
- 40.80
- High
- 41.55
- Объем
- 14.520 K
- Дневное изменение
- 1.17%
- Месячное изменение
- 10.30%
- 6-месячное изменение
- 18.37%
- Годовое изменение
- 21.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.