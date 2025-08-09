通貨 / KWEB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KWEB: KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF
41.96 USD 0.62 (1.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KWEBの今日の為替レートは、-1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり41.78の安値と42.25の高値で取引されました。
KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KWEB News
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Quick Profit In Chinese Stock Market Trade Based On Personality And Portfolio
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Trip.com Group stock price target raised to $90 by JPMorgan
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Alibaba (BABA): Getting All Ready For The Breakout Higher
- Data center-related power equipment market to double in next 5 years: expert
- Global Economic Outlook: August 2025
- FXI: Why A Bad Chinese Economy Could Be Good For China Stocks (NYSEARCA:FXI)
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- Opinion: The China-U.S. tariff truce lives on — thanks to Nvidia
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Model Asset Allocation Update (August 2025)
- Trump extends US-China tariff relief for 90 days
- Trump avoids question on extending China tariff deadline
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
1日のレンジ
41.78 42.25
1年のレンジ
27.27 42.67
- 以前の終値
- 42.58
- 始値
- 41.93
- 買値
- 41.96
- 買値
- 42.26
- 安値
- 41.78
- 高値
- 42.25
- 出来高
- 18.004 K
- 1日の変化
- -1.46%
- 1ヶ月の変化
- 11.71%
- 6ヶ月の変化
- 19.89%
- 1年の変化
- 22.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K