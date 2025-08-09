クォートセクション
通貨 / KWEB
KWEB: KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF

41.96 USD 0.62 (1.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KWEBの今日の為替レートは、-1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり41.78の安値と42.25の高値で取引されました。

KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
41.78 42.25
1年のレンジ
27.27 42.67
以前の終値
42.58
始値
41.93
買値
41.96
買値
42.26
安値
41.78
高値
42.25
出来高
18.004 K
1日の変化
-1.46%
1ヶ月の変化
11.71%
6ヶ月の変化
19.89%
1年の変化
22.62%
