KWEB: KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF
41.84 USD 0.12 (0.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KWEB hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.74 bis zu einem Hoch von 42.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
41.74 42.14
Jahresspanne
27.27 42.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.96
- Eröffnung
- 42.13
- Bid
- 41.84
- Ask
- 42.14
- Tief
- 41.74
- Hoch
- 42.14
- Volumen
- 13.282 K
- Tagesänderung
- -0.29%
- Monatsänderung
- 11.40%
- 6-Monatsänderung
- 19.54%
- Jahresänderung
- 22.27%
