KurseKategorien
Währungen / KWEB
Zurück zum Aktien

KWEB: KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF

41.84 USD 0.12 (0.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KWEB hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.74 bis zu einem Hoch von 42.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KWEB News

Tagesspanne
41.74 42.14
Jahresspanne
27.27 42.67
Vorheriger Schlusskurs
41.96
Eröffnung
42.13
Bid
41.84
Ask
42.14
Tief
41.74
Hoch
42.14
Volumen
13.282 K
Tagesänderung
-0.29%
Monatsänderung
11.40%
6-Monatsänderung
19.54%
Jahresänderung
22.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K