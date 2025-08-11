货币 / KWEB
KWEB: KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF
42.58 USD 1.15 (2.78%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KWEB汇率已更改2.78%。当日，交易品种以低点42.12和高点42.67进行交易。
关注KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KWEB新闻
- 从“不可投资”到真金白银回流! 外资围绕中国股市掀起看涨巨浪
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Quick Profit In Chinese Stock Market Trade Based On Personality And Portfolio
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Trip.com Group stock price target raised to $90 by JPMorgan
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Alibaba (BABA): Getting All Ready For The Breakout Higher
- Data center-related power equipment market to double in next 5 years: expert
- Global Economic Outlook: August 2025
- FXI: Why A Bad Chinese Economy Could Be Good For China Stocks (NYSEARCA:FXI)
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- Opinion: The China-U.S. tariff truce lives on — thanks to Nvidia
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Model Asset Allocation Update (August 2025)
- Trump extends US-China tariff relief for 90 days
- Trump avoids question on extending China tariff deadline
