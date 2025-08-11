통화 / KWEB
KWEB: KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF
41.71 USD 0.25 (0.60%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KWEB 환율이 오늘 -0.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.69이고 고가는 42.14이었습니다.
KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
41.69 42.14
년간 변동
27.27 42.67
20 9월, 토요일