KVACU: Keen Vision Acquisition Corporation - Units
11.3100 USD 0.1600 (1.43%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KVACU fiyatı bugün 1.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.3100 ve Yüksek fiyatı olarak 11.3200 aralığında işlem gördü.
Keen Vision Acquisition Corporation - Units hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
11.3100 11.3200
Yıllık aralık
10.4000 13.6100
- Önceki kapanış
- 11.1500
- Açılış
- 11.3200
- Satış
- 11.3100
- Alış
- 11.3130
- Düşük
- 11.3100
- Yüksek
- 11.3200
- Hacim
- 5
- Günlük değişim
- 1.43%
- Aylık değişim
- -0.18%
- 6 aylık değişim
- 2.72%
- Yıllık değişim
- 4.24%
21 Eylül, Pazar